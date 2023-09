Historička architektury koupila starý, neobyvatelný dům a vdechla mu nový život

Třicetiletá Američanka Betsy Sweenová vystudovala dějiny umění, antropologii a památkovou péči. Její profesní kroky tak celkem logicky vedly do muzea, kde pracovala jako historička architektury. Poté se přestěhovala do Wheelingu v Západní Virginii, kde získala pozici ředitelky plánování ve státní organizaci zabývající se ochranou kulturního dědictví města Wheeling National Heritage Area. Zde má na starosti zejména zachování významných historických budov ve městě.

Ve Wheelingu si nejprve pronajala byt. „Díky práci a přijetí místní komunitou jsem si tady začala rychle připadat jako doma. Ale neplánovala jsem si tu koupit dům, dokud jsem při procházce po historické čtvrti ve Východním Wheelingu nenarazila na McLainův Dům,“ svěřila se Betsy v rozhovoru pro web CNBC.

Stavba s užitnou plochou 286 m2, prezentovaná jako „starý, levný dům“, ji nadchla. „Okamžitě mě zaujala jeho poloha, rozvíjející se čtvrť plná krásné architektury. Dům byl postaven v roce 1892 a měl spoustu původních detailů a velkou parcelu. Bylo to perfektní, až na to, že se tam nedalo bydlet. Po desetiletí do domu zatékalo, což vedlo k rozpadu cihel a problémům se statikou,“ popisuje Betsy, ale hned dodává, že na tuto výzvu byla připravena.

V květnu roku 2020 si proto vzala půjčku a dům za 16 500 dolarů (379 tisíc korun) koupila. Pak si zařídila stavební úvěr ve výši 100 tisíc dolarů (2,3 miliony korun) a pustila se do práce. Jako historička architektury se ocitla doslova ve svém živlu.

Zednické práce byly nejtěžší

„Ve své profesi pomáhám lidem přijít na to, jak co nejlépe zachovat, obnovit a renovovat historické nemovitosti. Takže tento projekt byl přímo z mého oboru. Od léta 2020 do podzimu 2021 se dům proměnil ve staveniště. Potřeboval všechno: nová okna, podlahy, stěny – na co si vzpomenete. Ale zachovali jsme, co jsme mohli. Každá oprava ve mně zanechala pocit, že se dům sám uzdravuje a sílí,“ vzpomíná Betsy.

Nejnáročnější byly zednické práce. Proto si najala partu zedníků, aby opravili cihlové zdivo na fasádě, zatímco sama bydlela v přívěsu a čtyři měsíce po nocích a víkendech sama opravovala zbytek domu. Pak přišla koronavirová pandemie a Betsy, jako mnoha dalším lidem, přišly neplánované volnější dny vysloveně vhod. „Restaurátorské projekty, na kterých jsem pracovala, byly pozastaveny nebo zpomaleny, takže jsem měla spoustu času soustředit se na svůj dům. To mi pomohlo dodržet rozpočet,“ říká.

Foto: Reuters +1

Betsy byla s výsledkem oprav velice spokojená, a tak si nechala odhadnout novou cenu svého domu. Výsledek byl skvělý - odhadce jeho cenu stanovil na 202 tisíc dolarů (4,7 milionu korun). To jí umožnilo refinancovat původní půjčku a vzít si novou, díky níž se mohla pustit do rekonstrukce kuchyně. Především se ale na konci listopadu roku 2021 mohla konečně nastěhovat do svého nového domova.

Ten se pyšní třemi samostatnými místnostmi, koupelnou, samostatnou toaletou, kuchyní a obývacím pokojem. Po vstupu návštěvníka uvítá hala s velký schodištěm a krbem umístěným v rohu. Zmíněná kuchyň je v zadní části domu. Betsy v ní propojila historické prvky s moderními. Instalovala v ní například vestavné skříňky, které ovšem velmi připomínají ty, které byly v kuchyni původně. A dá se říci, že právě tento přístup pak zvolila i v ostatních místnostech.

Opravdu věřím, že dostanete to, co jste do života vložili, a investováním do ‚levného starého domu‘ jsem se stala ještě bohatší

„V patře jsou hlavní ložnice, koupelna a prádelna zrekonstruovány do různého stavu dokončení. Ložnici pro hosty používám jako svou dílnu. Třetí patro bude můj další velký projekt. Plánuji vytvořit ložnici, kancelář a užitné prostory,“ má už jasno Betsy.

Dům zvyšuje hodnotu sousedství

Jakožto historička architektury ví velice přesně, že záchranou svého domu neprospívá jen sama sobě, ale ve skutečnosti pomáhá i lidem v okolí. „Na tomto domě je tolik úžasných věcí. Ale nejvíc miluji to, co představuje. V malé komunitě, jako je Východní Wheeling, může jen několik domů zvýšit hodnotu sousedství nebo ji stáhnout dolů,“ říká.

Koupi domu a jeho pozvolnou rekonstrukci považuje za vynikající investici. Vrací mu jeho historické kouzlo a proměňuje ho na cenný majetek. Přitom náklady na opravu dosahují přibližně té samé výše, co původně platila jako nájem a energie v bytě v centru města.

„Teď žiju v komunitě, kde znám své sousedy, můžu chodit do práce a v mé oblíbené kavárně znají mou objednávku už předem. Opravdu věřím, že dostanete to, co jste do života vložili, a investováním do ‚levného starého domu‘ jsem se stala ještě bohatší,“ uzavírá své vyprávění Betsy.

