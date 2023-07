Takto žije dívka, která se rozhodla proměnit se v Barbie

Ačkoli byste tento starý cihlový dům v anglickém hrabství Lincolnshire patrně minuli bez většího zájmu, jeho interiér by mnohé udivil, některé možná vyděsil a jiné nadchnul. Obývá jej totiž dívka, které bývá někdy přezdíváno reálná Barbie.

Jmenuje se Katie Lovedayová a je jí 18 let. Pokoje, které v domě obývá, má zařízené ve stylu mocně inspirovaném známou panenkou. Bílé skříňky včetně pár dalších kusů nábytku jsou zasazeny do ložnice, jejíž stěny (i strop) jsou vymalovány růžově. Hlavní dominantou je zde široké lůžko, které je rovněž růžové.

Nechybí samozřejmě růžový toaletní stolek, růžové velké zrcadlo na něm a v sousední šatně nechybí ani růžové a skleněné regály pro uchovávání desítek kusů oděvů a bot. Na první pohled se to možná zdá trochu příliš, ale právě oděvy a boty mladou ženu živí. Vydělává si totiž modelingem této barbie módy.

Katie nosí růžovou po celý svůj život, kam až její paměť sahá. Výjimku udělala až na střední škole, kdy se snažila napodobit styl svých spolužaček a kamarádek. „Oblékala jsem si pořád jen obyčejná trika, bílé boty a úzké džíny. Ale cítila jsem se v tom strašně nejistá a nějak jsem stále nevěděla proč. Když jsem školu dokončila a stala se více nezávislou, došlo mi, že mi to oblečení vlastně vůbec nesluší. Že se oblékám tak, jak si myslím, že by to ode mě chtěli druzí,“ svěřila se dívka webu Mirror.