Dům, ve kterém schodiště funguje jako netradiční společenská zóna

Je zároveň jakýmsi veřejným prostorem domu. Místem, kde se rodina může vzájemně setkávat, komunikovat spolu a trávit společně čas. Je to místo, kde je spousta světla a odkud vede i cesta ven, na malou terasu. Konstrukce některých částí pak připomíná drobné můstky vedoucí přes jezírka.

Základem k tomu bylo schodiště otevřít do domu a odstranit nosné stěny, které by jej obklopovaly. Místo nich použili architekti vzpěry, které nebrání výhledům ven ani do dalších částí domu.