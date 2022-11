Na tomto domě musíte okna skutečně hledat. Přesto je plný světla

Zajímavostí domu s dřevěnou kostrou je způsob, jakým architekti pod vedením Satošiho Kurosakiho přivádějí do interiéru denní světlo. To se rozlévá po místnostech převážně v rozptýlené podobě, která je mnohdy příjemnější, než kdyby do oken svítilo slunce přímo.

Výsledkem je patrová stavba s užitnou plochou 98 m2, jíž architekti pojmenovali Espace. Její fasáda směřující do ulice je zcela uzavřená; její jednolitost je narušena pouze otvorem pro vstup. Teprve za fasádou je po stranách dvojice malých zahrádek - světelných šachet, které přivádějí světlo i do přízemí. Takto osvětlena je ložnice majitelů domu a naproti přes chodbu umístěná koupelna. Naopak, pokoj pro hosty v zadní části domu má už posuvná okna od země ke stropu, neboť tato strana nesměřuje do veřejného prostoru. Denní světlo se dostává i do chodby, a to prostřednictvím stěny z luxfer.