Dům pro mladého single muže zajímavě kombinuje živé květiny a kov

Pro mladého muže vytvořila domov, v němž se oku návštěvníka vystavují na odiv výrazné ocelové konstrukce v černé barvě a s jasnými pravoúhlými liniemi. Jejich případnou strohost ovšem změkčují další materiály, které patří do škály přírodních. Ať již je to dřevo, různé tkaniny, ze lnu, vlny… To vše téměř výhradně ručně zpracováno a opracováno do podoby soudobého brazilského nábytku.