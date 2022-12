Venku, nebo uvnitř domu? V netradiční vile je to skoro totéž

Z exteriéru dům naznačuje elegantní, rovné linie, jež jsou zčásti dané už volbou materiálu, což je podobně jako u většiny staveb tohoto typu v zemi pohledový beton. Jeho do jisté míry „chladný“ vzhled oživují a zútulňují četné okrasné rostliny.

Společenské prostory byly navrženy tak, aby v nich bylo co nejvíce přirozeného denního světla. Proto je architekti uschovali do průhledného boxu s velkými prosklenými dveřmi. Toto uspořádání navozuje opět pocit, že se člověk nachází uvnitř domu, ale zároveň je tu i jistý nádech dojmu, jako by byl v altánu.