Byt s výhledem na park architekt rozšířil připojením velké terasy k interiéru

Šedou barvou jsou odlišeny stěny označující, kde je vstup do bytu. Halu se dvěma výtahy oddělují od domácnosti velké posuvné dveře. Stejnou barvu mají pak stěny, do nichž jsou zasazeny dveře vedoucí na toaletu a vstup do chodby vedoucí do soukromé zóny bytu.