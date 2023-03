Díky novému uspořádání je interiér bytu propojený a lépe funguje

Byt o rozloze 140 m² je možné objevit v jednom z domů v klidné rezidenční čtvrti Vila Mariana v São Paulu. Jeho nový majitel hledal prostor, který bude větší než jeho dosavadní byt, a o tom, jak by měl jeho nový domov vypadat, měl určitou představu. Chtěl, aby byl zařízený v moderním stylu, zároveň však toužil po určité útulnosti.

Oslovená architektka se návdavkem zaměřila i na to, aby jednotlivé místnosti fungovaly dobře jak samostatně, tak jako propojený celek. Nejmarkantnější změna se proto týkala kuchyně a balkonu. Zatímco v zemi bylo tradicí považovat kuchyň za součást obslužné části bytu, architektka přišla s řešením, které lze považovat v jistém smyslu za kompromis mezi zaběhlou praxí a moderním přístupem.

Stěnu, v níž jsou vstupy na toaletu, do malé předsíně s výtahem a právě do kuchyně, nechala obložit výraznými dřevěnými panely s žebrováním, přičemž v místě napojení kuchyně k obýváku lze tento panel buď shrnout do strany, anebo jím místnosti naopak zcela oddělit.