Čím argumentovat na schůzi SVJ ve prospěch změn vedoucích k úsporám za energie

Kromě zateplení pomůže s úsporami za energie všem domácnostem v bytovém domě také výměna oken a vchodových dveří. „Zásadním argumentem pro výměnu oken a vstupních portálů v bytových domech je jednoznačně jejich technologická zastaralost. Dnes jsou na ně z pohledu tepelně izolačních vlastností kladeny stále větší nároky a posledních 20 let přineslo v těchto parametrech ohromný pokrok. To je důvodem, proč se stále více v bytových domech mění stávající okna a vstupní portály za nové,“ uvádí Roman Kubálek ze společnosti Vekra.

A právě tak bývá po mnoha letech nutné vyměnit i vstupní portál domu. Právě tudy - i když jsou dveře zavřené - uniká ze společných prostor spousta tepla. Většina domů nějakým způsobem zohlednila u vstupních dveří jejich zabezpečení. Čipy, karty atd. Málokde se ale také hledělo na tepelně izolační vlastnosti portálu, a to se pak projevuje každou zimu. Společně se vstupním portálem by měla jít ruku v ruce pak i výměna oken v chodbách a nepochybně i výměna okének například ve sklepě.

V mnoha bytových domech se také vede diskuze o tom, zda by nebylo výhodnější pořídit si společné tepelné čerpadlo. A v mnoha případech bylo. Kromě úsporného vytápění a ohřevu vody nabídne vlastní tepelné čerpadlo obyvatelům větší pohodlí a samostatnost v rozhodování o provozu topení. „Společenství vlastníků jednotek a nájemníci nyní jednoznačně nemají pod vlastní kontrolou systém vytápění a ohřevu teplé vody. Na mnoha místech stále dochází k nočnímu omezení dodávek teplé vody. Při nočním útlumu vytápění dochází jednak ke snížení tepelného komfortu v interiéru a také k následné nutnosti dohánět ztrátu tepla. Navíc to představuje nepohodlí pro ty, kdo se potřebují v noci umýt. Obyvatelé domu tak nemají pod vlastní kontrolou rozhodnutí, která dlouhodobě ovlivňují ekonomiku provozu,“ uvádí Vojtěch Janoušek ze společnosti Acond.

Právě s tím pomohou uzavřené systémy větrání, které navíc v jednotlivých bytech zajistí příjemné klima a přispějí ke snazší regulaci vlhkosti. Zaizolování objektu a řízené větrání by tak ideálně mělo jít ruku v ruce. „U budov se vzduchotěsnými plášti má řízené větrání s rekuperací tepla až 95% účinnost a lze tak ušetřit až 50 % nákladů na vstupní energie. Pro obyvatele bytových domů by měly být ovšem při rozmýšlení, zda se jim instalace řízeného větrání vyplatí, rozhodujícími faktory také zdravotní aspekty. Do interiéru je totiž čerstvý vzduch přiváděn konstantně, aniž by obyvatelé bytu přicházeli o tepelný komfort a aniž by museli řešit prach, pyl, hmyz, koncentraci CO2, venkovní klima, vlhkost či hluk v okolí,“ uvádí Roman Šubrt ze společnosti Zehnder.