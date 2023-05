Ať vám neunikne teplo okny

Výměna starých oken za nová sníží náklady na vytápění až o 30 %. Spolu se zateplením je to pak výrazná úspora. Zajímavé je, že výrazně vzrostla i poptávka po venkovním zastínění.

Instalace předokenních rolet, třeba i v rámci činžovního domu pro každou bytovou jednotku, znamená další úsporu až o 15 %. Je to dáno tím, že rolety díky své konstrukci udrží značné množství tepla v objektu, zejména pokud má okna z dvojskel, která jsou u revitalizovaných panelových domů nejčastějším řešením.

„Aktuálně je to možné díky výzvě Nová zelená úsporám. Stínění se v rámci zateplení realizuje centrálně pro celý objekt. Elektroinstalace vede ideálně pod fasádou a je napojená do centrálních rozvaděčů. Takže není nutné zasahovat do bytových jednotek vlastníků. Vše se montuje venku a uživatelé dostanou již naprogramované ovladače. Dotace na jedno okno činí v průměru až 5000 Kč,“ vysvětluje Karel Jedlička z projekční kanceláře JFH inženýring.