8 tipů, jak si vybrat spolehlivého dodavatele FVE

1. Historie dodavatele

„Při výběru dodavatele pro instalaci fotovoltaiky se nevyplatí riskovat. Jde o velkou investici, kde je potřeba vsadit na několikaleté zkušenosti a solidnost firmy. Existuje již řada případů s nedokončenou instalací od firem, které vznikly až v solárním boomu a naslibovaly nižší ceny. Je nutné si uvědomit, že bez konečné faktury není fotovoltaika v majetku zákazníka. Nemůže si ji tedy nechat připojit jiným dodavatelem a nemůže ani žádat o vyplacení dotace,“ varuje Karel Hanzelka, mluvčí Pražské energetiky.

Jedním z ukazatelů solidnosti firmy, která fotovoltaické systémy nabízí, může být kromě její historie a referencí například členství v některé z oborových organizací. Konkrétně to jsou například Česká fotovoltaická asociace (ČFA), Solární asociace nebo Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT).

Foto: Woltair Některé společnosti mají pro své týmy i vlastní školicí střediska, takže se jejich pracovníci mohou neustále vzdělávat a seznamovat s aktualitami

2. Nereálné termíny

Dodání a instalace fotovoltaického systému rozhodně není jednoduchá záležitost. Termín záleží nejenom na tom, jaké zásoby má konkrétní dodavatel na skladě, ale v neposlední řadě i na množství montážních čet a autorizačních techniků, jimiž disponuje. Pro ilustraci, v roce 2022 nebyly výjimečné roční termíny dodávky FVE. Ve smlouvě by proto mělo být vždy přesně uvedeno, kdy firma dodá jednotlivé komponenty systému a kdy bude nová FVE připojena k síti.

Pokud dodavatel slibuje podezřele krátkou lhůtu dodání, například měsíc, je vysoce pravděpodobné, že buď nemá vůbec představu, jak dlouho trvá zařízení připojení nové FVE k síti, na což mají distributoři zákonnou lhůtu až devět týdnů, anebo že prostě lže.

3. Nezájem o prohlídku střechy

Ačkoli obecně platí, že fotovoltaické panely lze instalovat prakticky na každý typ střechy, neznamená to automaticky, že to také každý zvládne a že při neodborném přístupu nemůže dojít k jejímu poškození. Zároveň, je-li střecha orientována nevhodným směrem, projeví se to razantně na snížení výkonu panelů (rozdíl může činit 20 i více procent výkonu). „To jsou jen některé z mnoha důvodů, proč důrazně nedoporučujeme pouštět se do realizace fotovoltaiky svépomocí. A ani se svěřovat do rukou ‚odborníků‘, kteří vám naslibují hory doly a vrhnou se na instalaci bez řádné obhlídky střechy,“ varuje Lukáš Papež ze společnosti Woltair.

4. Kvalita a šíře nabídky komponentů

Ačkoli může mnohé spotřebitele svádět možnost orientovat se především podle ceny nabízených sestav, měli by tomuto pokušení odolat. Vždy je třeba se pečlivě pídit po tom, co za požadovanou částku dodavatel konkrétně nabídne. Podstatná je v tomto případě hlavně kvalita dodaných komponentů. Například panely s nižší účinností jsou samozřejmě levnější. To ovšem znamená menší energetický zisk a v praxi pak větší plochu, kterou na střeše zaberou, protože jich bude potřeba více. Naopak panely s vysokým výkonem vyrobí více energie a na střeše jim bude stačit menší prostor. Totéž platí o bateriích atd.

Dalším problémem může být, když dodavatel FVE nabízí jen malý sortiment produktů (někdy lze pak slyšet vysvětlení, že se firmě „osvědčil jen tento výrobce, a tak s ostatními už nespolupracují“). Pokud však dodavatel nemá v nabídce více různých výrobců, aby mohl zákazníkovi vytvořit projekt přesně na míru podle jeho potřeb, je to důvod ke zvýšené ostražitosti. Pak totiž hrozí značné riziko, že klient obdrží nikoli to, co je vhodné pro jeho domácnost, ale to, co měla firma právě na skladě, anebo hůř, čeho se potřebovala zbavit. Nemluvě o tom, že pokud začne mít tento jediný výrobce problémy s dodávkami, má koncový zákazník v případě eventuálních problémů smůlu.

Dodavatel se širokou nabídkou komponentů má naopak při návrhu řešení pro klienta z čeho vybírat a má možnost mu vytvořit projekt ušitý přímo na míru a může mu dát vybrat z několika variant řešení. A v případě eventuálního problému s dodávkami zkrátka zvolit jiné komponenty.

5. Servisní služby

Pro spolehlivého dodavatele je samozřejmostí, že služba klientovi pro něj nekončí předáním FVE, ale že mu do budoucna nabízí i servisní služby, a to nejenom po dobu povinné záruky, ale i po jejím vypršení. I z tohoto důvodu je vhodné pídit se po dodavatelích, kteří za sebou mají několikaletou historii, neboť lze u nich očekávat, že do půl roku nezmizí z trhu beze stopy. Většina dodavatelů FVE totiž servisuje pouze „své“ systémy.

„Rozdílný přístup k servisu ale můžete vysledovat také u zavedených dodavatelů. Zkuste si třeba zjistit, jestli vám firma zajistí vzdálený monitoring FVE, nebo dokonce nabízí nonstop dohled, díky kterému se skutečně nemusíte starat vůbec o nic,“ radí Pavel Matějovič ze společnosti Schlieger.

6. Reálné sliby úspor

Některé společnosti jsou v honbě za zákazníkem ochotné naslibovat opravdu povážlivě lákavé úspory peněz za energie. A u takových je nutné být ve střehu. Tvrdí-li dodavatel, že je s FVE možné ušetřit až 90 procent současných nákladů na energii nebo že bude mít klient po instalaci systému energii zcela zadarmo, je dobré začít hledat jinou firmu.

Samozřejmě jsou v roce období, kdy se na některých místech v Česku lze dočkat i takovýchto úspor, ale rozhodně to nelze zaručit po celý rok a všude. Při jednání s dodavatelem je proto třeba bavit se o podmínkách platných pro konkrétní nemovitost na konkrétním místě a o celoroční úspoře.

Jakékoli jiné hodnoty nemají pro klienta reálný smysl, neboť pouze z výpočtu reálně očekávatelných úspor si může rozhodnout, zda se mu pořízení FVE vůbec vyplatí, a případně i kdy se mu zaplatí. Pro takové výpočty potřebuje dodavatel znát průměrnou dosavadní roční spotřebu domácnosti, sklon střechy a její orientaci.

Foto: Schlieger Kvalita komponentů hraje důležitou roli. Levnější panely s menším výkonem potřebují pak na střeše mnohem větší plochu než kvalitní a dražší panely

7. Kouzla s cenou

Investice do fotovoltaiky není malá a v průměru se výše dodávky solární elektrárny pro rodinný dům včetně instalace pohybuje od 400 do 500 tisíc korun. Někteří dodavatelé tak začnou cenu různým způsobem upravovat, aby vypadala lépe než ta u konkurence. Teprve až později však zákazník zjistí, co vše nebylo do cenové nabídky zahrnuto a že finální částka je o 10 či 15 procent vyšší.

Solidní firmy nabízejí možnost nechat si zdarma spočítat kompletní kalkulaci prostřednictvím webové kalkulačky, anebo tuto kalkulaci provedou na dotaz.

8. Dotace a zprostředkování úvěru u banky

Na fotovoltaiku lze čerpat státní dotaci až 225 000 Kč z programu Nová zelená úsporám. Ne každý se ale pro tuto možnost rozhodne, protože její získání je spojeno se spoustou administrativních úkonů. Navíc je nutné přesně dodržet podmínky programu, mezi něž patří například připojení do veřejné sítě.

Nejpohodlnější je samozřejmě přenechat celou tuto práci dodavateli FVE, a proto se vyplatí hned při jeho výběru zjistit, zda má společnost ve svém středu i zkušené dotační specialisty a zda za svého klienta vše potřebné vyřídí. Některé firmy nabízejí tuto službu zdarma, a dokonce přebírají odpovědnost za případnou chybu při zařizování dotace, takže kdyby se v procesu žádání cokoliv pokazilo, vyplatí ji klientovi dle smlouvy ze svého.

Zhruba 20 % zákazníků, kteří si pořizují fotovoltaiku, využívá k jejímu financování také úvěr. Jen málokterá instalační firma má ovšem zároveň i certifikaci ČNB, aby svým klientům úvěr přímo vyřídila. Někteří dodavatelé však spolupracují s bankami a díky tomu pomohou úvěr zprostředkovat za zvýhodněnou cenu a bez dalších starostí pro zákazníka.

