Jak lze uspořit nejen na energiích i v létě

Díky dlouhým dnům není v létě ve většině domácností nutnost omezit svícení tak aktuální. Přesto si připomeňme, že náhrada tradičních žárovek LED zdroji je rozumným krokem. „Jejich pořizovací cena je sice vyšší, nicméně jejich provoz se skutečně vyplatí, protože adekvátní náhrada LED žárovkou přináší oproti klasické 8× až 10× nižší spotřebu,“ říká Josef Mihalik, specialista Centra služeb PRE, s podotknutím, že s úsporami pomohou rovněž termostatické hlavice na ústředním topení.

Stiňte, abyste ušetřili

S nástupem teplých letních dnů se ovšem soustředíme hlavně na to, jak ušetřit za energie při ochlazování našich domovů. I v tomto ohledu toho lze v některých domácnostech hodně změnit. Tam, kde chybějí klasické stínicí prvky do oken, bychom o nich měli rozhodně začít uvažovat. A to dříve než o koupi klimatizace.

Teplo v bytě či domě lze totiž často udržet na únosné úrovni často jen se správně zvoleným a nastaveným zastíněním. Znamená to ale navyknout si, že je potřeba zatáhnout žaluzie či rolety anebo třeba alespoň závěsy už před odchodem rodiny do práce či školy a roztáhnout vše až navečer, kdy se vzduch ochladí. Vyvětrat lze hlavně přes noc.

Pokud nemáte žádné stínicí prvky, je ideální čas je pořídit. Výhodou je, že stojí jenom to, co za ně zaplatíme při pořízení. Pak již stíní – a tedy pomáhají s ochlazováním interiéru – zdarma. Při výběru stínicího prvku se řiďte podle toho, který z nich bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Zatímco rolety okna opravdu zatemní tak, že dovnitř neprojde skoro ani paprsek, vnitřní rolety toho zase tolik nezmůžou proti přehřívání. V jistém smyslu jako kompromis vycházejí jako nejlepší řešení vnější žaluzie, které lze montovat na okna jak v domech, tak v bytech.

Pozor ale, jejich ceny jsou sice zhruba stejné, kvalita už nikoli. Dbejte při jejich výběru proto na provedení, vyptejte se podrobně na postup při jejich instalaci a věnujte pozornost i provedení lamel. „Například už jen tvar kastlíku se silnějším plechem výrobci umožňuje skrýt maximum komponent žaluzie a tím je chránit před poškozením, ale zároveň výrazně usnadňuje i vlastní montáž. Tvar lamel do písmene Z s těsněním zase zajistí, že do sebe přesně zapadnou, díky čemuž zatažená žaluzie poskytne nejen silné zatemnění, ale i vysokou odolnost vůči větru,“ radí Milena Tomčíková ze společnosti Vekra.

Pokud jste se rozhodli využít některý z programů státních dotací a vyměňujete okna, bude pro vás nejjednodušší pořídit si žaluzie či jiný stínicí prvek zároveň s nimi (pozor však, Nová zelená úsporám Light se vztahuje pouze na okna, nikoli na žaluzie).

S rekuperací rovněž ušetříte

Pokud teprve stavíte nebo plánujete důkladnou rekonstrukci, zvažte pořízení rekuperace. Ta vám zajistí neustálý přísun čerstvého vzduchu bez nutnosti větrat. Tím v zimě ušetříte za nutnost výrazného dotápění a v létě zase za výrazné dochlazování pomocí klimatizace, abyste se dostali na požadovanou teplotu v domácnosti.

„Hlavní velkou výhodou větracích systémů s rekuperací tepla jsou poměrně významné energetické úspory. Pokud je dům dobře utěsněný, může správně navržený větrací systém snížit tepelnou ztrátu větráním až o 90 %. V běžných moderních domech tak větrací systém ušetří 30 až 50 % tepelné energie potřebné na vytápění, což v závislosti na parametrech domu může znamenat mnohatisícové částky,“ vysvětluje Ondřej Syřínek ze společnosti Zehnder.

Foto: Zehnder S rekuperačním systémem máte ve stropě průduchy, jimiž do interiéru neustále proudí čerstvý vzduch zvenčí.

Dobře si rekuperace rozumí s tepelným čerpadlem, které je zdrojem tepla nebo chladiva pro výměník instalovaný za větrací jednotku. Jinou možností je rekuperaci rozšířit o vlastní zemní výměník, jenž opět pomáhá přiváděný vzduch zvenčí v zimě dohřívat a v létě dochlazovat.

Pozor, jaká skla volíte při výměně oken

Účinným způsobem, jak omezit výdaje za energie, je výměna oken. Na to ostatně cílí i program Nová zelená úsporám Light (NZÚ-L), který umožňuje méně movitým majitelům domů získat dotaci až ve výši 150 tisíc korun právě na tuto úpravu jejich bydlení.

V zájmu co největší izolace a zabránění úniků tepla z interiéru v zimě a zrovna tak jako ochranu před přílišným přehříváním interiéru v létě se vyplatí pořídit si okna s trojskly. Skleněné tabule mohou být rovněž ještě opatřené ochrannými fóliemi zaručujícími další vlastnosti, počínaje zrcadlením až po zvýšení mechanické odolnosti – ta se hodí zejména do přízemí.

Foto: Saint-Gobain Glass Při pořizování oken důkladně zvažte, jaký typ skla na kterou stranu zvolíte.

Velmi důležitou vlastností skel je tzv. solární faktor, tedy jejich schopnost propouštět do interiéru sluneční světlo a s ním i teplo. Někdy je proto třeba volit na každou stranu domu jiný typ skel. „Okna s vysokým solárním faktorem jsou vhodná pro severní či severovýchodní stěny, jimž se teplo navíc vždycky hodí. Velká okna orientovaná na jih či jihozápad – což je třeba případ většiny teras – by však při použití téhož skla produkovala v letním období tepla až příliš mnoho,“ varuje Michal Široký ze společnosti Saint Gobain.

Chystáte se malovat? Využijte to k dalším úsporám

Teplé letní dny jsou ideální příležitostí k malování v bytech a domech. I při výběru nátěrové hmoty můžete dnes už brát v potaz kromě standardních vlastností, jako jsou vhodný odstín, zdravotní nezávadnost apod., také bonusy, které některé produkty nabízejí. Nejnověji je to schopnost izolace a odrážení tepla.

„Svým vzhledem tyto speciální nátěry připomínají úplně obyčejné barvy. To, čím se odlišují, jsou mikrosféry, tedy duté skleněné kuličky o velikosti několika desítek nanometrů. Tyto kuličky uvnitř nátěru fungují jako reflexní částice, od nichž se 93,5 % tepelného záření dokáže odrazit, a zbylých 6,5 % záření mikrosféry absorbují a výrazně tak zpomalí, až zastaví přenos zbytkového tepla,“ popisuje Peter Vavrda ze společnosti Alpha Czech s tím, že pro úspěšné fungování těchto nátěrů je nezbytné přesně dodržet pracovní postup, zejména pak časové rozestupy mezi aplikací jednotlivých vrstev.

Izolačně-reflexní nátěry lze přitom použít jak na fasády, tak v obytných interiérech.

Foto: Alpha Czech Aplikace v průmyslovém provozu ukazuje, jak nátěr tepelně izoluje už po nanesení prvního, tzv. adhezního nátěru, poté po další vrstvě a nakonec po finálním natření poslední vrstvy.

I při vyhřívání bazénu lze hodně ušetřit

S létem souvisí samozřejmě i koupání v bazénu na zahradě. Sezonu jeho používání lze pak významně prodloužit, pokud je v něm vyhřívaná voda. Ovšem ouha, to jsou samozřejmě další peníze navíc.

Ušetřit při vyhřívání vody v bazénu lze ovšem hned dvěma způsoby. Předně se vyplatí zapuštěné bazény doplnit zastřešením, které nejenže omezí vychládání vody například přes noc, ale zároveň je účinnou ochranou, aby do vody nepadalo listí, domácí mazlíčci a v neposlední řadě i malé děti.

Foto: Albixon S úsporami za vyhřívání zapuštěného bazénu významně pomůže už jeho zastřešení. Technologie Qbig Benefit pak navíc umožňuje využívat bazén i během zimy, protože vodu není na toto období potřeba vypouštět.

Další možností je místo klasického elektrického ohřevu doplnit bazén systémem tepelného čerpadla, které funguje na stejném principu jako tepelné čerpadlo určené pro topení doma. „Tepelná čerpadla využívají vzduch z okolního prostředí, jejž následně přeměňují na teplo. To dále proniká do vody v bazénu a ohřívá ji. Oproti elektrickému ohřevu tak ušetříte až 80 procent elektrické energie. Pokud zvolíte tepelné čerpadlo s invertorem, můžete si sami určit, zda chcete více šetřit energií a vodu ohřívat efektivně, nebo potřebujete vodu ohřát co nejrychleji i za cenu vyšší spotřeby,“ uvádí Jiří Sixta ze společnosti Albixon.

Ušetřit můžete ale i za vodu

Léto je obdobím, kdy se v mnoha rodinách spotřebovává více vody. Při úsporách se proto nemusíte omezovat jen na šetrné zacházení s energiemi, ale můžete se zaměřit také na hospodárnější zacházení i s ní. Pravidla o sprchování místo koupání v napuštěné vaně či neponechávání volně protékající vody během mytí rukou a čištění zubů jsou všeobecně dobře známá. Stejně tak mnoho domácností již určitě zjistilo, že opravou protékajících toalet a kapajících kohoutků ušetří překvapivě velké množství vody.

Zejména majitelé rodinných domů však mohou jít v úsporách ještě dál, a to prostřednictvím recyklace vody. Už v příštím roce se mají na trhu objevit sprchy s označením Everstream, které recyklaci vody samy aktivně umožní. Postup jejich používání bude následující: Nejdříve ze sprchy teče běžná, čerstvá voda. Po namydlení nebo nanesení šamponu do vlasů se může uživatel rozhodnout přepnout režim: voda shromážděná v odtoku se po přepnutí čerpá do okruhu, kde se udržuje požadovaná teplota a voda se hygienicky ošetřuje. Po použití se sprcha vyčistí a připraví pro dalšího uživatele.

Foto: Grohe Sprcha Everstream s vyznačením principu fungování systému recyklace právě spotřebované vody a jejího přihřívání.

Taková sprcha pak bude schopná uspořit až 77 procent vody a díky využití tepla recyklované vody i 66 procent energie, kterou by bylo třeba jinak spotřebovat na ohřátí čerstvé.

„Naším posláním je poskytovat nejmodernější technologie pro udržitelné využívání vodních zdrojů a zároveň vytvářet další ekologickou hodnotu vody. Vzhledem k tomu, že usilujeme o cirkulární ekonomiku, může hrát oběhový charakter mnohem větší roli i v samotných výrobcích,“ vysvětluje smysl sprch recyklujících vodu David Mainka ze společnosti Lixil.

Vezměte to jako soutěž

Mnoho lidí, kteří úsporný styl života nemuselo donedávna praktikovat, na nové návyky prostě jen zapomíná. S tím lze ale někdy pomoci s trochou psychologie a vrozené soutěživosti. Co se zkusit třeba vsadit se sousedy, kdo za měsíc nebo jiné sledované období ušetří víc?

Průběžné výsledky a informaci, kde se doma spotřebuje energie nejvíce, lze získávat díky měřičům spotřeby. „Sledujte pravidelně spotřebu elektřiny. Díky měřičům spotřeby můžete zjistit, jaké jsou provozní náklady konkrétního spotřebiče v provozu. V Centru služeb PRE takový měřič spotřeby půjčujeme,“ nabízí Josef Mihalik.

Foto: PRE Měřiče spotřeby energie si lze zapůjčit například v poradenských centrech některých distributorů.

