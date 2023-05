Podkroví je romantické, když je pod střechou příjemně

Tepelná izolace může snížit spotřebu tepla o 30 až 80 % v závislosti na rozsahu, typu izolace a izolačním materiálu. Nedostatečná izolace znamená zbytečně vysokou spotřebu energie a tyto náklady budou z dlouhodobého hlediska špatné řešení. Ačkoliv je počáteční investice do kvalitního zateplení vyšší, její návratnost je poměrně rychlá. Obecně se udává, že je to do 7 až 10 let.