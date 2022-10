Rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental v Praze odhaluje kouzlo brutalistní architektury

„Stavba probíhala normálním způsobem do té doby, než se odkryly všechny nosné konstrukce. Teprve tehdy se zjistilo, že dům je hrubě staticky podceněn a byly na něm provedeny neodborné zásahy, takže to byl žalostný stav. Ten nás doprovází doteď a bude nás doprovázet až do konce stavby,“ míní vedoucí projektu Josef Majer s tím, že například podhledy v sále, kde kdysi probíhaly nejrůznější konference, byly před spadnutím. Musela se tak sejmout celá střešní konstrukce a udělat replika.