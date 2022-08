Bydlení v kontejnerech je finančně i časově nenáročné

„Začali jsme projektem na vysoké škole pro lidi bez domova, byly to vlastně takové ubytovny pro přečkání zimního období,“ říká Jakub Zaviačič, z brněnské společnosti Stav Kont Development.

Stavět domy z lodních kontejnerů poprvé Brňáky napadlo před deseti lety, kdy tento styl bydlení začínal být trendem, který do Evropy přišel z USA. „My jsme jako první v ČR postavili dům z lodních kontejnerů, který byl pro užívání, byl na hypoteční úvěr, byl zkolaudovaný. Je to dům ze čtyř kontejnerů, kde já dneska bydlím,“ dodal Zaviačič s tím, že když k němu domů přijdete na návštěvu, vůbec nepoznáte, že základem jsou právě lodní kontejnery.

„Domy ze dvou a více kontejnerů děláme v 70 % rozpracovanosti, to znamená, že my můžeme vyrábět dům už v průběhu, kdy se vyřizuje stavební povolení,“ vysvětluje a dodává, že doba vyřízení potřebných dokumentů trvá zhruba půl roku, což je déle než realizace domu.

V domech z kontejnerů se využívají nejmodernější technologie, co se týče vytápění, izolace, okenních výplní a rekuperačních systémů, plyn se zde vůbec nepoužívá. Veškeré rozvody vody, kanalizace, elektřiny a odpadu se do kontejneru instalují ve výrobní hale.

Většina staveb je ukládána na patky, tudíž se nemusí dělat základová deska. „My vám naznačíme do půdorysu základové konstrukce, kam chceme přivést vodu, elektřinu, odpady a jakmile úřad vydá stavební povolení, přivážíme dům skoro hotový na váš pozemek,“ dodává Zaviačič.

„Specializujeme se na to, aby dům vypadal dobře jak zvenku, tak zevnitř. Zachováváme ráz industriálu se skandinávským stylem,“ doplnil. Domy se oplášťují zevnitř i zvenku, kde je buď klasická fasáda nebo obložení dřevem.

Kontejnery se vyrábí ze speciální slitiny železa, která musí vydržet proměnlivé podnebí na moři. „Nevíme, jakou to má životnost, protože žádný dům z kontejneru tady nestojí více než 50 let, ale přirovnal bych to životností ke dřevostavbě nebo možná i ke zděnému domu,“ věří moravský vizionář.