Štěpánka Duchková má svá místa i na zahradě

Z nedalekého nádraží je to něco málo přes dvacet minut na Masaryčku. „Vlakem jezdívám ráda. Když jsem bývala pravidelně na obrazovce při zprávách na Primě a lidi mě mívali tak říkajíc pravidelně doma, tak se se mnou dávali i do řeči. Teď už mě občas jenom někdo pozdraví.“

„Já jsem se sem přivdala a vše podstatné bylo už hotové a vybavené. Vlastně natolik, že jsem - samozřejmě po dohodě s manželem - spoustu věcí vytřídila. Jsem vyhazovací typ. Co není potřeba, vyhodím. Mám ráda styl bydlení feng-šuej. Nehromadit věci, nechat proudit energii, vyhýbat se ostrým rohům. A to jsme použili i při budování příjezdové cesty i u chodníků v zahradě, které lemují oblouky,“ říká naše hostitelka.

„Ale nejsem příznivcem nějakých věcí mezi nebem a zemí, zůstávám nohama na zemi. Vůbec pro mě není ani vykládání karet a podobné věci. Nikomu ovšem nezazlívám, když má pocit, že mu to pomáhá. Ale to, že energie může hezky plynout, tak to prostě je,“ dodává.

S manželem je paní Štěpánka také na jedné vlně. Možná také proto, že i on, jakožto producent a marketér, je zvyklý pohybovat se ve světě showbyznysu. „Vlastně jsme se díky tomu i seznámili - na mikulášském večírku rádia Impuls, kam jsem byla pozvána, a on tam byl za čerta,“ směje se při vzpomínce naše hostitelka a ke spokojenosti ze společného života na tomto příjemném místě dodává lehkou „stížnost“:

Trávu kolem domu seká hlava rodiny. „Manžel to považuje za relax a baví ho to. Čtrnáctiletá dvojčata Honzíka a Adámka zahrada nezajímá, v rámci puberty, vůbec. A když tam mají něco udělat, tak je kolem toho spousta řečí. Ale je pravda, že před časem udělali ze stavebnice domku domek hmyzí,“ usmívá se paní Štěpánka.

„Zahradu mám ráda, ale že bych si na ní strhla záda, to ne. Raději na ní ležím,“ směje se Štěpánka. „Neumím opravdu to co kamarádka Dana, a neumím ani dotahovat věci do konce jako ona. Na prořezávání stromů máme pana Václava.“