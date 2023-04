Jaroslav Valečka vidí inspiraci za oknem

„Býval jsem tady rád už jako malý kluk. Až jsem tady začal i s mojí rodinou vlastně většinu roku bydlet. Syn - třetí Jaroslav v řadě - tady strávil dětství, ale teď jsme se se školní docházkou přesunuli zpátky do Prahy, kde máme byt a já svůj ateliér v nástavbě panelového domu z konce osmdesátých let ve Stodůlkách. Tak poetické jako tady to tam sice není, ale na práci dobré,“ připouští malíř, který je vždy připraven zaznamenat si momentální nápad do skicáku. Do ateliéru pak chodí malovat pravidelně na osmou hodinu a zůstává kolikrát do podvečerních hodin.