Domov Jana Hřebejka je autentický, barevný, plný knih a obrazů

Přízemí objektu ve své zadní části navazuje na romantickou soukromou zahradu a z rozlehlé terasy v prvním patře se otevírá dechberoucí výhled na panorama Prahy. Není divu, že se do tohoto nevelkého dvoupodlažního domu odklopeného zelení režisér Jan Hřebejk i jeho rodina zamilovali.

Režisérova rodina trvale žila na hausbótu, na pražském Smíchově. Život na hausbótu odráží její životní styl, potřebu žít v obklopení přírody, ale zároveň ve městě. Stejně jako na hausbótu, kde jsou prostorově potlačené ložnice a koupelna, se v jejich novém domě tento prostorový princip opakuje. Na přání režiséra tak architektka vytvořila novou dispozici domu, které dominují větší společenské prostory, a to v obou podlažích. Naopak, soukromé části jsou minimalizovány.

Když Jan Hřebejk oslovil architektku, dostala jednoznačné zadání - vytvořit místo pro život, kde se budou cítit dobře nejen jeho blízcí, ale i přátelé. Místo, které bude působit přirozeně a zabydleně od samého začátku. Domov, který bude autentický, barevný, plný knih, obrazů a dalších uměleckých předmětů. Byt, do kterého kdykoliv umístíte něco nového, neuškodí mu to. Tyto požadavky se staly klíčovými pro koncept celé rekonstrukce.

Architektka na projektu pracovala celkem čtyři roky. Protože je dům součástí řadového domu, nemohla příliš zasahovat do fasády, aby vizuálně udržela jednotný charakter. Pustila se do nového vstupního portálu s navazujícím novým bezrámovým zasklením v prvním patře, který podpořil vizuální propojení a prosvětlení celého horního patra. Tam také na přání klientů vznikla nová prosklená přístavba v části terasy, která zvětšuje obytnou část domu. Do této přístavby je zakomponovaný stávající krb, ovšem s novou krbovou vložkou a v novém obložení z červeného travertinu. Přístavba slouží jako hlavní jídelna, je z obou stran přístupná na terasu a propojená s kuchyní, kde dříve byla ložnice a koupelna.