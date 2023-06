Sochařská dvojice Dana a Martin bydlí a tvoří v bývalé nádražní hospodě

Dana Bartoníčková a Martin Žák spolu začali žít po společných studiích. Ateliér měli v Libni a dojíždění do práce a placení dalšího nájmu jim po čase přestalo vyhovovat. A protože náhoda přeje i odhodlaným, při jedné z cest do Jesenice na Danu z internetu vyskočil odkaz na jejich současný domov!

„Když jsme sem jeli poprvé, říkal jsem, že kdyby byla dobrá střecha, tak by to možná stálo za úvahu. A když jsme dorazili, zjistili jsme, že střecha je téměř nová,“ vzpomíná Martin na okolnosti potvrzující, že svět je plný znamení.

Byla tu téměř všude i nová okna (a že jich tu je!), takže pořizovací cena byla o to výhodnější a rekonstrukčních prací nezbývalo zas až tolik.

„Byly to ale krušné začátky. Ve zkrachovalé hospodě klasické čtvrté cenové skupiny. Spávali jsme v bývalém sále mezi sochami, kde už jsme pracovali jako v ateliéru. Docela jsme se tady zocelili, protože jsme ze začátku neměli ani klasickou koupelnu a kuchyň,“ vzpomíná Dana s tím, že podkroví je už vlastně hotové a pohodlně obývané.

„Když jsme dělali rekonstrukci, některé podlahy jsou původní, přišli jsme na to, že nebude problém příčky v podkroví vybourat a změnit dispozici, takže se nám dvě ze tří místností – ložnic – zvětšily,“ doplňuje Martin. Z hostinského pokoje bude třeba jednou dětský. Našim usměvavým hostitelům je dohromady malinko přes šedesát.

„Opravdu mi vyhovuje mít ateliér doma a tvořit i pracovat – třeba na zahradě – podle potřeby. Rád si sednu s kávou do našeho tzv. přijímacího salonku a prosklenými dveřmi koukám do ateliéru,“ pochvaluje si Martin.

Vztah ke starým věcem je patrný i v jejich interiéru. „Některé kusy nábytku už jsme měli v pražském bytě, jiné jsme dokoupili až sem. Máme rádi starý nábytek, který něco pamatuje, a máme k němu třeba i osobní vztah s příběhem. Mít ale postel po někom, kdo v ní třeba zemřel, to bych nerad,“ konstatuje Martin a Dana souhlasí s tím, že se zároveň nechtějí obklopovat starým harampádím. Vyklízení včetně sklepů tady byla údajně nekonečná práce.

My jsme to koupili od lidí, kteří měli hospodu, ale už se jim její provozování nevyplatilo. I proto byla asi cena tak příznivá. Svého času to tu bylo asi vyhlášené místo. Dneska ve vesnici není hospoda žádná.“