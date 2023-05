David Koller se ve svém domě se zahradou a vinicí cítí spokojený

Hudební režie je další „perlička“ projektu. Vlastně je to speciálně vybetonovaná místnost v místnosti s dvojitými dveřmi. Když je zavřete, neslyšíte zevnitř ani notu. Do studia se pro změnu vchází z příjemné zimní zahrady – do místnosti s krbem! A dalšími dveřmi vedoucími ke kuchyňce, která může být zároveň elektro dílnou sousedící s koupelnou a saunou, se prochází do původního sklípku pod zemí. S kamennou podlahou pamatující habány.

Po kamenném chodníčku je to pár metrů do letní kuchyně zapuštěné do svahu. Dále se stoupá k modernímu domečku pro hosty – kostka smontovaná a obyvatelná za pár hodin… Vedle ní je místo i na vířivku. A za brankou se otevírá možná netušený a vzpomínaný ráj! Místní přátelé Davidovi pomáhají s jeho odrůdou vína.

„Nejdříve jsme si tady mysleli jen na chalupu. Původní stavení vymalovali, odvlhčili, udělali pár úprav a po první zimě to tady vypadalo, jako když jsem to koupil. Tak jsem nechal zbourat střechu a na původní zdi jsem postavil patro. A nakonec tady dva prostřední synové vychodili základku. Ale někdy sem chodí paní uklízet nic, protože tu nikdo nebyl. Temperovat to tu dneska také není jen tak, a něco teď prodávat, to taky není to pravé. Nikam nepospíchám, ale v hlavě to už máme. Nemluvě o tom, že za pár let půjde do školy i nejmladší syn,“ konstatuje přece jen zpěvák a skladatel se vzpomínkou: