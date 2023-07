Režisér Titanicu a Avatara James Cameron po 24 letech prodává svůj nádherný ranč v zeleném ráji

Když se 68letý oscarový režisér James Cameron společně se svou ženou Suzy před 24 lety nastěhoval do nového domu v chráněné komunitě Hollister Ranch nedaleko kalifornského města Santa Barbara, museli si připadat jako v ráji. Tamní nedotčená krajina patří dosud k lokalitám s největší biodiverzitou na světě.

Samotný dům postavený v 80. letech minulého století se jim ale příliš nelíbil. „Byl to všude samý mramor,“ popsal režisér serveru The Wall Street Journal . A tak svůj nový domov nechali se ženou proměnit a dali mu poněkud zemitější ráz s důrazem na přírodní materiály. Podlahy po předchozích majitelích například nahradili dlažbou z kamene pocházejícího ze Skalistých hor. Jejich domov tak připomíná kanadské sruby, tedy typ staveb z režisérovy domoviny.

Kuchyňský řeznický stůl v barvě javorového sirupu nesl většinu jídel rodiny. „Jídelna má 14 míst, a když opravdu potřebujeme místo, vyjdeme ven, kde nás může sedět 30,“ říká Cameron. Kuchyň s jídelnou pak od velkého obývacího pokoje vsazeného do bílých stěn odděluje krb. Hlavní ložnice, která má okna od podlahy ke stropu, je rovněž vybavena krbem a dřevěnou postelí s nebesy.

„Doufáme, že sem přijde někdo s malými dětmi - nebo se tu rozhodne děti mít - a že si to užijí,“ svěřila se Forbesu Suzy Amis Cameronová. Jejich vlastní děti si pobyt uprostřed přírody užívaly a trávily spoustu času jejím pozorováním. „Pořád si domů přinášely nějaká zvířata. Jendou dokonce i mládě rysa, které jsme pojmenovali Rex,“ vypráví James Cameron. „Vypiplaly ho a vypustily zpět do přírody. On se pak jako dospělý vrátil a sežral nám krocana Simona.“