Rádi byste přenocovali pod střechou Gwyneth Paltrow? Tohle vás čeká

Rezervace noclehu v hereččině domku má být spuštěna 15. září v 10:00 PST, tedy ve 20:00 letního středoevropského času. „I když můžeme začít jako cizinci, doufám, že u lahodného jídla nalezneme to, co nás spojuje a co máme společné,“ slibuje herečka, jež si pro svého hosta a jeho jednočlenný doprovod přichystala společnou večeři v prostředí své vinotéky. Právě z jejích zásob si návštěvník může k večeři vybrat jakoukoli láhev. Herečka se večeře plánuje zúčastnit se svým manželem Bradem Falchukem.