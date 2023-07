Moderátor James Corden konečně prodal své sídlo s kuchyní v petrolejové barvě

Jeho celková plocha činí 800 m2, přičemž sedm místností v něm slouží jako ložnice, které doprovází osm koupelen. Srdcem domova je pak obývací pokoj laděný do hnědé barvy s krbem. Ten není propojený do jednoho celku s dalšími místnostmi, naopak. V domě je samostatná jídelna zařízená v odstínech šedé barvy s plyšovými židlemi. Ty jsou jemnou připomínkou zařízení obývacího pokoje, jenž také oplývá právě tímto materiálem. Je jím dokonce polstrovaný i konferenční stolek.

Dům je zasazen do pěstěné zahrady s velkými, pečlivě stříhanými trávníky, které doplňuje terasa dlážděná cihlami táhnoucí se až k bazénu. Po jeho obvodu je možné si odpočinout na spoustě lehátek a po straně bazénu pak nechybí ani prolézačky pro děti a do země chytře zapuštěná trampolína.

44letý moderátor se s celou rodinou stěhuje zpět do rodné Anglie, protože v USA končí se svou show The Late Late Show with James Corden. „Opouštím show především proto, že jsme daleko od domova, a opravdu chceme, aby naše děti (Max, 11, Carey, 8, a Charlotte, 4, - pozn. red.) věděly, jaké to je vyrůstat v Londýně, aby měly pevný vztah se svými prarodiči,“ připomíná jeho rozhovor s kolegou moderátorem Jimmym Fallonem web The Real Deal.