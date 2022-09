Mariah Carey nabídla k prodeji své luxusní sídlo, které jí nedávno vykradli

V minulých dnech zpěvačka, jejíž hit All I Want For Christmas Is You (Jediné, co chci k Vánocům, jsi ty) se stal stejně tak neodmyslitelnou součástí Vánoc západního světa jako kamion Coca Coly a obtloustlý Santa se sobím spřežením, nabídla sídlo k prodeji. Podle webu časopisu People je na trhu za 6,5 milionu dolarů (tj. 160 milionů korun).