Nový Hyundai Kona detailně. V Koreji bude mít i dvoulitrový motor

Hybridní provedení nabídne atmosférickou šestnáctistovku spolu s elektromotorem pro celkový výkon 141 koní a 265 Nm. To jsou na chlup stejná čísla jako u námi nedávno testované Kie Niro , která je s konou technicky spřízněná.

Detaily o elektrickém pohonném ústrojí zatím nejsou na světě. Pokud by i toto ústrojí bylo sdíleno s nirem, znamenalo by to 204 koní, 255 Nm a dojezd až 460 km na jedno nabití 64,8kWh baterie.