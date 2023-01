Test hybridní Kie Niro: Střídmý crossover s výborným podvozkem

Příjemná je naopak možnost ve voze kdeco nastavit. Začíná to dotykovým ovládacím panelem pod výdechy ventilace, který může standardně zobrazovat klimatizaci nebo ovládací prvky infotainmentu, anebo může zůstat na tom, na co přepnete. Dá se taky nastavit, kdy se vůz odemyká, jestli s přeřazením na P, nebo až s vypnutím zapalování. A dokonce i měřítko mapy vestavěné navigace v určitých rychlostech.

To by bylo skoro jedno, kdyby byl motor lépe odhlučněn. Kromě obtékajícího vzduchu ve vyšších rychlostech a hlučnějších zimních pneumatik nic jiného není slyšet, a tak je jeho zvuk někdy trochu rušivý. Jedním dechem však musím opět vyzdvihnout odhlučnění podvozku, které je na tuto třídu výborné.

Ostatně, stejně jako jeho chování na rozbitých cestách. Nejde o nějakou sportovní jízdu – navzdory přítomnosti režimu Sport to vážně není sportovní auto, šestistupňová dvouspojka na každém výjezdu ze zatáčky hledá kvalt, ať jedu jakkoliv svižněji – jako spíš o to, jak si poradí s vážně mizerným asfaltem. Niro má tuhou karoserii a s naladěním podvozku si dali v Koreji vážně práci. Výsledky stojí za to, vůz se nenechá rozhodit a dobře nerovnosti filtruje.

Hybridní niro je z podstaty svého pohonu tím lepší co do pružnosti a spotřeby, čím pomaleji jedete. Ve městě, kde elektromotor – byť papírově slabý – bryskně reaguje na povely plynovým pedálem, se mu líbí nejvíc a okresky díky povedenému podvozku zvládá s grácií. Není to auto na dlouhé cestování – ale to po něm ani nikdo nechce.