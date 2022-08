Krkonoše jsou českým symbolem nádherné přírody. Tipy na nejkrásnější místa, kam vyrazit na výlet

Nejobtížnějším je pak výstup přes Obří důl po modré a červené, dlouhý 7 kilometrů. Z vrcholu hory pak vedou značené turistické trasy mířící do Špindlerova Mlýna, na Luční boudu, do Pece pod Sněžkou nebo Horní Malé Úpy.

Výhledy si užijete už během cesty, ať už se rozhodnete jít po svých nebo se svést lanovkou. Z vrcholu hory se za pěkného počasí a dobré viditelnosti otevírají překrásné panoramatické výhledy do krajiny Čech i Polska. Krkonoše jsou nicméně plné výletních míst, z jejichž výhledů do okolní krajiny se vám bude doslova tajit dech.

Do jednoho z nejodlehlejších koutů Krkonoš se můžete vydat do Čertova dolu, údolí nedaleko Špindlerova Mlýna. Protéká jím Čertova strouha, jeden z pravostranných přítoků Bílého Labe. Na něm na konci 19. století započaly hrazenářské práce, aby zabránily obávaným povodním, celkem zde bylo vybudováno 43 příčných a 194 podélných kamenných hrazenářských objektů. To vytváří nádherný pohled na tekoucí vodu s menšími i většími splávky, zasazené mezi krkonošskou přírodou. Podrobnější informace se dozvíte z informačních panelů naučné stezky, která tudy vede. Nejsnazší přístup do dolu vede po modře značené turistické cestě ze Špindlerova Mlýna Dolem Bílého Labe. Stezka není vhodná pro kočárky a kola.