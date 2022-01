Zimní exotika láká Čechy i v pandemii

„Dříve se v zimě dělil zájem Čechů v podstatě na polovinu mezi hory a teplé krajiny. V pandemii jednoznačně převažují dovolené za teplem. Většina našich klientů je očkovaná, čili jim nic nebrání letět do exotických krajin bez komplikací a tam si od všeho odpočinout a relaxovat na pláži bez roušky,“ řekla Právu Andrea Řezníčková z agentury Invia.

„Trochu jsem se bál, aby kvůli omikronu nezrušili lety, ale vše proběhlo bez problémů,“ popsal Právu pan Robert, který se na přelomu roku letěl ohřát na Tenerife. To vysokoškolačka Petra se s přítelem chystá zanedlouho do Mexika, nejméně na tři týdny. „Jen na léto mi tolik dovolené nezbude, ale myslím, že v práci budou spíš rádi,“ komentovala to.