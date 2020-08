Turistická sezona na Jadranu se dál zauzlovává

Kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že bude-li nepříznivý stav pokračovat, země zavede přísná opatření i vůči těm, kteří jezdí nebo se chystají do rizikových oblastí.

V Chorvatsku přijali s nadšením zprávu, že Británie vyřadila jejich zemi ze seznamu těch rizikových. Vzápětí ale přišla sprcha. Letecká společnost EasyJet ruší tři ze svých základen na ostrovech a tím také lety do Chorvatska.

Chorvatské úřady sice poukazují na to, že v celé zemi jsou pouze dvě závažná ohniska (Makarská riviéra a ostrov Pag), ale příliš to nezabírá.

Německo a Slovinsko jsou země, z nichž do Chorvatska přijíždí nejvíc zahraničních návštěvníků.

Pokud by následovaly kroky Rakouska, byla by to pro zbytek turistické sezony na Jadranu ještě větší katastrofa než ta, která se očekává.