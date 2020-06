Bulharsko neláká jen na moře. Pobřežní letoviska nadchnou i řadou památek

Nejstarší i největší křesťanskou stavbou je v Nessebaru kostel sv. Sofie, někdy také Hagia Sofia, jehož stáří se datuje do 5. či 6. století. Přestože z trojlodní baziliky mnoho nezbylo, jde o jeden z největších turistických taháků města. V něm lze navštívit také řadu zrekonstruovaných kostelů, kde se dnes nacházejí především muzea. A neodmyslitelnou částí Nessebaru jsou rovněž obchůdky s tradičním zbožím nabízející bulharskou keramiku nebo kosmetiku s růžovým olejem.

Neméně zajímavá místa se nacházejí i přímo u Burgasu. Jde třeba o tři velká sladkovodní jezera, která vybízejí k rekreaci, rybolovu, plachtění nebo pozorování ptactva. Jsou to Burgaské jezero, Mandrensko a Atanasovsko.

Varna je se svými Zlatými písky další oblíbenou bulharskou destinací. Do třetího největšího města v zemi to není daleko ani z Albeny či Balčiku a dalších přilehlých letovisek.

Trojka jako by byla pro město důležitým symbolem, nachází se v něm totiž třetí největší katedrála v Bulharsku — Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice. Není sice zdaleka tak starý jako stavby v Nessebaru, přesto k nim částečně odkazuje, protože ho postavili v novobyzantském architektonickém slohu. Základní kámen této velkolepé stavby, jež se řadí mezi hlavní dominanty města, byl položen v roce 1880 a hotovo bylo o šest let později.

Vzhledem ke koronavirové pandemii budou letos dovolené v Bulharsku vypadat trochu jinak než normálně. Speciální opatření by však průběh pobytu neměly nikterak rušit. Počítá se nicméně se zvýšenou hygienou v hotelech a také úpravou oblíbeného all inclusive stravování. To nebude, podobně jako třeba v Řecku, samoobslužné, ale buď na výdej nebo objednání od stolu. Počítá se také s většími rozestupy na plážích.