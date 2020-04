Baleárské ostrovy se snad v srpnu otevřou turistům, ale ne všem

Jsou to zatím sice jen předběžné odhady a přání tamějších úřadů, ale dost možná by Baleárské ostrovy ještě letos v srpnu mohly uvítat nějaké turisty. Mají za to, že květen, červen a červenec jsou z pohledu mezinárodního turismu nejspíš ztracené, ale věří, že už v srpnu by se část turistů mohla do jejich destinace vrátit. Tamější ministr turismu Iago Neguruela nicméně již naznačil, že oblíbená turistická destinace nebude vítat všechny.