Přestěhoval se a dostal příležitost věnovat se svému hobby. Díky němu ušetří spoustu peněz

Před šesti lety se přestěhoval z Itálie do Velké Británie, kde do loňského roku bydlel v běžném bytě. Ten jej ale neuspokojoval. Alessandro je totiž velikým nadšencem do chilli. A tak se parapety oken v jeho kuchyni a ložnici prohýbaly pod květináči a truhlíky s nejrůznějšími odrůdami chilli a také máty, z níž si rád připravuje čaj.