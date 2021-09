Muškátové království září všemi barvami

„Když jsme byli se sestrou malí, pamatuji si, jak jsme dvakrát do roka s maminkou vynášeli všechny ty muškáty na podzim zvenku dovnitř do domu a pak zase na jaře zpět, z domu ven,” vzpomíná úvodem Jan.

Domek, kde vyrostl, je na Třebíčsku, a dodnes se tam rád za svou šestapadesátiletou maminkou vrací. Ta se o zahradu stará s velikým zápalem už přes třicet let.

„Neustále ji různě upravuje, několikrát měnila její styl. Když jsme byli malí, byla to hlavně užitková zahrada, kde maminka pěstovala zeleninu a ovoce. Takřka co pět let mění mamka její styl, podle toho, co ji napadne,” popisuje Jan.

Hlavní chloubou zahrady jsou různé druhy muškátů, které si Janova maminka sama pravidelně množí řízkováním. „Kromě nich se tu najdou i dřeviny a větší množství trvalek. Zahrada jí slouží hlavně pro radost, odpočinek a odreagování,” vysvětluje náš čtenář.

Většinu prací si maminka zastane sama. „Když je ale potřeba pomoci s něčím náročnějším, tak jí pomáháme. Jako třeba letošní stavba pergoly,” říká Jan.

„Když si maminka něco vymyslí, tak se to musí udělat tak, aby to bylo podle její představy. Jinak by nebyla šťastná. A to je pro nás důležité, protože pak víme, že je spokojená,” svěřuje se Jan a naše povídání uzavírá:

„Jako chlap tu krásu všech těch květin moc nedokážu ocenit, ale když vidím, jak ji to naplňuje, jak ji těší rozkvetlá zahrada, tak máme radost. A napadlo nás, že by to třeba mohlo inspirovat a potěšit i další lidi.”

Podoba zahrady se čas od času mění. Momentálně jí vládnou hlavně muškáty. Foto: Archiv čtenáře Dalších 5 fotografií

Anketa Máte také rádi muškáty? Ano, moc! 73.5 % Docela ano... 17.8 % Je mi to celkem jedno. 3.1 % Ani moc ne. 2.7 % Ne, ty nepatří k mým oblíbeným květinám. 2.9 % Celkem hlasovalo 551 čtenářů.