V sauně a ve vířivce vyplavíte stres

Saunu vám navrhne a na klíč vyrobí firma, která má zkušenosti a dobře poradí. Při volbě je zásadní počet osob, které budou saunu užívat, a prostorové možnosti. Určitě se vyplatí ji naddimenzovat, později to oceníte.

Nejdříve si rozmyslete, kam ji umístíte. Vířivku lze mít doma v koupelně, saunovacím prostoru, ale i venku na zahradě. Konkrétně tam jde o zachování nerušeného pohledu na zahradu, ale také o soukromí a hlučnost. Vířivce totiž hlučí čerpadla i trysky, někdy je společenskou příležitostí pro více osob, a tak je dobré vyčlenit jí prostor co nejdále od sousedů.

Po starostech máte, když vířivku situujete do odhlučněného interiéru. Nehrozí starosti se sousedy, zařízení nemusíte zazimovat/odzimovat. Minusem je, že se připravíte o krásný pohled do zahrady a opalování na sluníčku.

Mysleme i na odpad, vířivka má zabudovaný odtok a vypouští se buď do terénu, nebo, když je to možné, do kanalizace.