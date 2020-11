V ruském Kaliningradu zbourají dům, kterému se odjakživa říká Zahrabaný robot

Nikdy to nebyl jen tak obyčejný dům. Už když jej stavěli, vzbuzoval pozornost. Impozantní stavba se tyčila do výšky 21 podlaží. A její vzhled brzy komusi připomněl robota, kterého zahrabali do země, takže mu kouká jen hlava a ramena. Od té doby se mezi obyvateli Kaliningradu pro nově vznikající budovu vžil název Zahrabaný robot. V příštím roce ovšem půjde k zemi. Aniž by kdy k čemu byl.