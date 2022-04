V Pražské tržnici v Holešovicích mají do pěti let růst stromy

V mezinárodní architektonické a krajinářské soutěži na veškerá veřejná prostranství památkově chráněného areálu Pražské tržnice zvítězil místní atelier Studio Perspektiv. Proměna počítá se stromy v bulvárech pro pěší, dva roky nyní bude vznikat projekt. Hlavní část proměny veřejných prostor by se měla odehrát do pěti let, tedy do roku 2027.