Vzhůru ke hvězdám míří mrakodrap inspirovaný návrhy lodí

Vizionářský návrh mrakodrapu neobyčejně ladných tvarů zasadil architekt do blízkosti 57. ulice a 6. avenue. Bylo-li by jeho dílo opravdu realizováno, nejenomže by výrazným způsobem změnilo vzhled New Yorku, ale také by nabídlo úžasný výhled na celé město, včetně Central Parku.