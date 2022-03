Šedo-bílý dům s pultovou střechou je pro majitele výjimečným domovem

Velkým přáním majitelů bylo získat domov, ze kterého bude čišet dojem výjimečnosti, mimořádnosti. A takový jim architekti také navrhli. Do čtvrti zastavěné převážně patrovými domy se sedlovou střechou vsadili stavbu s výraznými bíle a světle šedě natřenými zdmi a pultovou střechou.

Tím, že je ze dvou stran vystaven do ulice, museli se architekti věnovat i otázce soukromí jeho obyvatel a spojit zdánlivě neslučitelné - uspokojit další z přání klientů, a to, aby byl dům plný světla a zároveň neodhalovat nic z toho, co se v něm děje, pohledům kolemjdoucích.