Sedmdesátiletý Rus si vlastníma rukama postavil kamenný hrad

„Dělá všechno tak, jak to horalé dělali vždycky. Stavěli si domy z kamene, ze směsí a on to dělá zrovna tak. Naučil se to, já tomu nerozumím. Položí jeden kámen na druhý a celé mu to pevně drží,” komentuje dílo svého chotě Světlana, zatímco z kamenitého políčka sklízí pórek.