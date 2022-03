Mladý pár proměnil opuštěnou budovu s kancelářemi v příjemný domov

Holly Grocottová s partnerem Mikem koupili dům v Cheshire v březnu 2020 za 245 000 liber (7,255 milionu korun). Ten byl tou dobou již rok a půl opuštěný a nikdo jej neobýval. Ani předtím však nebyl obydlen v pravém slova smyslu. Byly v něm kanceláře pro nedalekou rezidenční zástavbu.

Původně ovšem dům postavený v roce 1930 byl míněn jako rodinná vilka. Míval tři dvoulůžkové pokoje dělící se o jednu hlavní koupelnu, v přízemí bývala šatna, obývací pokoj a kuchyň s jídelnou.

Ponechání stavby živlům a přírodě napospas se podepsalo na jejím stavu. Zejména podlahy v domě buď chyběly, nebo byly nepoužitelné. O zdivočelé a zarostlé zahradě netřeba mluvit.

Vše zvládli svépomocí

Pár si nemohl dovolit objednat rekonstrukci u profesionální firmy, protože náklady by se vyšplhaly příliš vysoko. A navíc to nebylo ani příliš potřeba. Mike je totiž elektrikář a tak si se spoustou věcí dokázal hravě poradit. Co neuměl, to se zkrátka naučil.

Protože v té době vyhlásili v Británii lockdown, mohli si majitelé dovolit ten luxus, že na proměně svého nového domu pracovali i dvanáct hodin týdně.

Mike začal především výměnou všech instalací, ať již elektřiny či rozvodů vody a odpadů. Holly se soustředila hlavně na zařízení interiérů, komunikaci s firmami kvůli dodávkám materiálů a vymalování domu.

Hlavní její starostí bylo ale samozřejmě pohlídat rozpočet, aby zůstal v udržitelných mezích.

Nádobí ve vaně, jídlo z mikrovlnky

V době, kdy zařizovali kuchyň a technickou místnost domu, byla Holly už v 8. měsíci těhotenství. Aby měla pohodlí, bydleli s Mikem tou dobou raději u rodičů.

Jakmile však bylo horní podlaží jejich vlastního domu obyvatelné a fungovala alespoň jedna koupelna, nastěhovali se do svého. Ještě dalších šest měsíců si ale museli počkat, než byla hotová kuchyň.

„Nádobí jsme myla ve vaně a vařili jsme v mikrovlnce v obýváku, protože ještě nebyla hotová kuchyň,” popsala tehdejší spartánské podmínky společného života reportérům agentury Jam Press Holly.

„Nejtěžší na tom všem bylo být těhotná plus s dvouletým dítětem a renovovat uprostřed zimy a pandemie,” shrnula. Kvůli lockdownu si museli se vším poradit zcela sami, nikdo jim nemohl přijít pomoci. O svém domě proto bez velké nadsázky říká: „Je to doslova dílo lásky, stálo nás to krev, pot a slzy a o penězích ani nemluvě.”

Dnes se společně s Mikem raduje z už tříleté Ellis a roční Emmeline a těší se ze svého velmi hezky vyhlížejícího domova.

Směs tradičního designu s moderními prvky

Ač je dům kompletně proměněný, počínaje novými podlahami, přes nově zařízené koupelny, kuchyň atd., partneři se při renovaci se pokusili zachovat maximum původních prvků, aby uchovali jemný náznak někdejší atmosféry domu.

K nim patří například krb v obývacím pokoji, vitrážové vstupní dveře, dlažba v chodbě, zábradlí schodiště, arkýře, interiérové dveře atd.

Když si udělali celkový součet nákladů, zjistili, že je 18 měsíců trvající renovace domu vyšla na 45 tisíc liber (1,335 milionu korun).

„Nejraději ze všeho mám hlavní koupelnu. Líbí se mi, jak dlažba a obklady ladí s mramorovými a dřevěnými detaily starožitného umyvadla společně s mosaznými rozvody. Myslím, že tato místnost je ztělesnění vzhledu, kterého jsme chtěli v domě dosáhnout. Jsme spokojení s konečným vzhledem domu, protože je to přesně to, co jsme si představovali - směs tradičního designu s moderními prvky,” pochvaluje si Holly.

Majitelé v domě zachovali krásná arkýřová okna. Foto: Profimedia.cz Dalších 2 fotografií

Anketa Líbí se vám kombinace starožitných a moderních prvků v interiérech? Ano, to je vždycky moc hezké. 12.1 % Když se to umí, vypadá to dobře. 75.8 % Mně je to asi spíš jedno. 3 % Moc mi to nesedí. Buď jedno, nebo druhé. 0 % Ne, to vůbec není můj oblíbený styl. 9.1 % Celkem hlasovalo 33 čtenářů.