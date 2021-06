Historie, romantika, výhled. To jsou přednosti bydlení ve vodárenské věži na pláži

Tehdy se do věže vešlo takřka 300 tisíc litrů vody, což je pro představu váha 300 tun, které stavba musela udržet. Od 70. let minulého století však věž zůstala prázdná. A tak ji v roce 1984 koupil pár investorů, kteří jako první přišli s nápadem vdechnout jí zcela nový účel a s ním i život. Doslova. Její vnitřek totiž rozdělili na čtyři podlaží a do nich rozestřeli byt. Z věže se rázem stal svého druhu rodinný dům, a to ji zachránilo před demolicí.