Historický dům získal svěží přístavbu s obývacím pokojem v barvě avokáda

Architekti s dostatečně dlouhou praxí zažívají občas nečekaná a někdy až dojemná překvapení. Příkladem může být to, které se přihodilo právě australským architektům. S prosbou o renovaci a rozšíření svého domu se jim totiž ozvaly nyní již dospělé děti klientů, kteří patřili k jedněm z prvních, pro něž toto studio pracovalo.

Chodbou host pokračuje dále do domu, kde je umístěná denní zóna hezky provázaná se zahradou. Prostor je rozdělen do svou výškově odlišených oddílů. První slouží jako kuchyň s jídelnou, po pár schodech se sestupuje do obývacího pokoje.