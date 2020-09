Bývala to plovoucí kaple. Teď je z ní plovoucí obytný dům. Stojí jako byt v Praze

Jako by nestačilo už to, že dům v nádechu viktoriánského stylu býval kdysi kaplí. On navíc pluje na vodě! Nyní je pro zájemce po všech stránkách neobvyklé bydlení k mání. Jeho cena činí v přepočtu téměř devět milionů korun, což je cena luxusního bytu v Praze. V tomto případě je ovšem adresa trochu jiná - Palmetto, Florida.