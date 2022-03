Architekti schovali dům za mřížoví, majitelé z toho mají užitek

Vesnička Bat Trang je stará několik desetiletí a lze ji objevit na předměstí vietnamské Hanoje. Její historie je odjakživa spjata s hrnčířstvím. Když architekti přemýšleli, jak nový dům do takového prostředí začlenit a zároveň vytvořit příjemnou domácnost, která se v horkých dnech nepřehřívá, přišli na vizuálně zajímavé řešení v podobě fasády tvořené čtvercovou mříží. Je totiž vytvořena právě z keramiky.

A tak, zatímco z vnějšku dům vzdává hold místní historii a tradici, jeho interiér je plně moderním a pohodlným domovem, kde nechybí nic, co člověk potřebuje ke každodennímu životu.

Jak architekti poznamenávají, vzhledem k hrnčířské tradici vesnice bylo výhodné použít právě pálenou hlínu jako hlavní materiál při návrhu domu. Má totiž svou vlastní charakteristickou estetiku, a to i v režné podobě. Proto je celá fasáda postavena výhradně z na míru vyrobených pálených cihel, které dohromady umožnily vytvořit unikátní mřížový vzor s menšími či většími otevřeními.

Menší otvory slouží k tomu, aby skrz fasádu mohl dále do domu proudit neustále čerstvý vzduch, velké otvory pak mají za úkol propouštět do interiéru světlo. Vlastní dům díky tomu pak může mít zdi otevřené velkými prosklenými otvory, aniž by hrozilo jeho přehřívání.