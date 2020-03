V Číně znovu otevírají showroomy s auty, zájem je ale násobně nižší

Pokud jde o maloobchodní prodej automobilů, klesla čísla v jedné z nejlidnatějších zemí na světě o propastných 47 procent oproti normálu. Návštěvnost prodejen aut neboli showroomů jednotlivých značek je v průměru na 54 procentech normálu před krizí, u čínských automobilek je to až 35 procent.

„Některá města podporují své obyvatele, aby se vrátili do normálního života, důvěra spotřebitelů v nákup automobilů se ale stejně nevrátí do normálu minimálně do konce března,“ uvedla Čínská asociace pro osobní automobily.