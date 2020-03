Test Audi Q3 Sportback: Kupé kúra konzervativci prospěla

Vše je precizně zpracováno, infotainment je svým zobrazením a intuitivností ovládání špičkovou technikou. Pokud se ještě opřu o srovnání s většími modely, ovládání ventilace je tu odděleno do mechanických ovladačů, nikoli do obrazovky a ve spodních částech interiéru si všimnete, že materiály jsou samozřejmě o něco méně vzhledné.

Zamrzí to o to víc, když je jindy převodovka sametová, rychlá a zcela bezproblémová. Včetně rozjezdů, parkování a dalších disciplín. Ale náhlá změna tempa, když zrovna skříň chce přeřadit a nemá druhou spojkou zařazen ideální stupeň, dokáže naštvat.

Je to trošku, jako kdybyste měli být neustále připraveni na start ve sprintu. Svaly máte napnuté, díky čemuž zaběhnete fajn čas, ale na gaučing to není ideální. Ne že by Q3 Sportback v této variantě byl nesnesitelným kostitřasem. To vůbec ne, na většině typů nerovností zachovává tvář, umí ale i kopnout. Zkrátka i v komfortním režimu cítíte nejen tuhé naladění odpružení, ale i celkově tuhé uložení komponentů podvozku. Jako kdyby odpružení nemohlo využít dlouhých zdvihů.