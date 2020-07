První autosalon od začátku pandemie začal v Thajsku. Modelky nosí štíty

„Je to víc než autosalon. Je to i o reputaci Thajska, protože ostatní organizátoři podobných akcí nás budou sledovat,” řekl agentuře AP Prachin Eamlumnow, organizátor autosalonu. Dodal, že Thajsko je první, které otevřelo autosalon této velikosti od začátku pandemie.

Na autosalonu vystavuje 25 značek aut a 22 výrobců motocyklů; není to tedy zrovna Ženeva nebo Paříž, ale je to dost velká akce na to, aby mohla být z hlediska šíření nákazy problematická. Organizátoři se tedy zavázali k omezování davů v budovách a kontrolovanému vstupu.