Prestižní kalifornská výstava ukázala unikátní Rolls i nové Bugatti

Týden aut v Monterey má několik událostí, např. nejproslulejší Pebble Beach Concours d'Elegance je jeho součástí. Také se tam draží auta - a někdy se to trochu nepovede, byť to jsou výjimky. A výstava s názvem The Quail (čtete správně, „Křepelka”) tam patří také.