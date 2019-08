Tak 70, nebo 17 milionů? Proslulý aukční dům zpackal dražbu

Nejstarší Porsche na světě jde do aukce, psali jsme v květnu. Nejde o prototyp 356 No. 1, ale o vůz ještě starší, prototyp závoďáku s označením Type 64 z roku 1940, jemuž logo na nose přibylo až mnohem později. Vyvinul ho Ferdinand, nikoliv Ferry Porsche, a je to „chybějící” dílek mezi KdF-Wagenem a právě zmíněným 356 No.1.