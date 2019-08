Extrémní Bugatti za šílené peníze zamíří k deseti zákazníkům

Výjimečné Bugatti přijde v přepočtu na 200 milionů korun. Jenže asi máte smůlu. Bugatti Centodieci se totiž za tuto cenu vyrobí jen deset. Pravděpodobnost, že by auta nebyla již rozebrána, se tak rovná prakticky nule. Zcela jednoznačně jich pár poputuje na Blízký východ, něco do Číny, známe pár pánů z USA, Japonska i Evropy, kterým nedělá problém vytáhnout takovou sumu za unikátní auto.

Co těch deset vyvolených dostane? Především auto, které se v moderní podobě popasovává s původním EB110. Má jeho prvky, ale jde o moderní ztvárnění s jasným navázáním na Bugatti Chiron, který poskytl vlastně všechno, co je uvnitř. A tak má auto fantastická tenká přední světla protažená do kapoty, typické žebrování předního nárazníku, kruhové výřezy nasávání vzduchu za dveřmi…